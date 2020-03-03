Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107310
ALTIN
317.729
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8967
EURO
6.9470
Flaş Haber
ŞEHİDİMİZ VAR
Kapat

HALK BiZi MOTiVE EDERDi

Bir döneme damga vuran tecrübeli teknik direktör Mahmut Alpaslan, Yozgat’a selam gönderdi.

03 Mart 2020 Salı 03:53
HALK BiZi MOTiVE EDERDi

YOZGATSPOR’un Birinci Lig’e çıkıp, Süper Lig’de mücadele etmesinde önemli çakıl taşlarından birisi olan tecrübeli teknik adam Mahmut Alpaslan, kırmızı siyahlıları İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı. Yozgatspor’un deplasmanda Halide Edip Adıvar takımı ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Mahmut Alpaslan, maç sonrasında Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile görüşüp, başırı dileğini iletti. Tecrübeli teknik adam Mahmut Alparslan, Yozgat’ta güzel başarılara imza attıklarını hatırlatarak, görev yaptığı dönemde Yozgat Çamlığında ve Çalatlı’da bulunan tesislerde birinci etap kamplarını yaptıklarını hatırlatarak, ‘’Umarım buralar halen faaldir!’ dedi. Alpaslan, Yozgat’ta büyük bir aile ortamı içerisinde çalıştıklarına da vurgu yaparak, ‘’Şehir o dönem bir bütündü, sokaktaki vatandaş, esnaf, herkes Yozgatspor’un başarısına kenetlenmişti. Sokağa çıktığımızda yolumuzu kesen vatandaşlar ‘hocam başaracağız, hocam başarmalıyız’ diyerek, sürekli motive ediyor, bizden başarı bekliyorlardı. Biz de o dönemde bu başarıyı sağladık. Beni her gün bir Yozgatlı evine davet ediyordu. Kimisi madımak yemeği pişiriyor, kimisi arabaşı içmeye çağırıyordu. İnşallah Yozgat’ı yakın bir zamanda ziyaret edip orada tüm dostlarımla görüşmeyi, hasret gidermeyi arzuluyorum. Yozgatspor’a başarılar diliyorum’’ diye konuştu. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan da, ‘’Mahmut hocamız İstanbul’daki tüm maçlarımızı sağ olsun takip ediyor ve bizlerle bir araya geliyor. Kendisinin izlediği tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedik. Bize hep şans getiriyor. Kendisine Yozgatspor’a olan muhabbetinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
HALK BiZi MOTiVE EDERDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiH iÇiN OK ATTILAR
TARiH iÇiN OK ATTILAR
Akdağmadenispor’dan tepki
Akdağmadenispor’dan tepki
Engellilerde buruk sevinç
Engellilerde buruk sevinç
Yozgatspor bugün toplanıyor
Yozgatspor bugün toplanıyor
YOZGATSPOR TEKER TEKER
YOZGATSPOR TEKER TEKER
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim