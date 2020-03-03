HALK BiZi MOTiVE EDERDi

YOZGATSPOR’un Birinci Lig’e çıkıp, Süper Lig’de mücadele etmesinde önemli çakıl taşlarından birisi olan tecrübeli teknik adam Mahmut Alpaslan, kırmızı siyahlıları İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı. Yozgatspor’un deplasmanda Halide Edip Adıvar takımı ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Mahmut Alpaslan, maç sonrasında Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile görüşüp, başırı dileğini iletti. Tecrübeli teknik adam Mahmut Alparslan, Yozgat’ta güzel başarılara imza attıklarını hatırlatarak, görev yaptığı dönemde Yozgat Çamlığında ve Çalatlı’da bulunan tesislerde birinci etap kamplarını yaptıklarını hatırlatarak, ‘’Umarım buralar halen faaldir!’ dedi. Alpaslan, Yozgat’ta büyük bir aile ortamı içerisinde çalıştıklarına da vurgu yaparak, ‘’Şehir o dönem bir bütündü, sokaktaki vatandaş, esnaf, herkes Yozgatspor’un başarısına kenetlenmişti. Sokağa çıktığımızda yolumuzu kesen vatandaşlar ‘hocam başaracağız, hocam başarmalıyız’ diyerek, sürekli motive ediyor, bizden başarı bekliyorlardı. Biz de o dönemde bu başarıyı sağladık. Beni her gün bir Yozgatlı evine davet ediyordu. Kimisi madımak yemeği pişiriyor, kimisi arabaşı içmeye çağırıyordu. İnşallah Yozgat’ı yakın bir zamanda ziyaret edip orada tüm dostlarımla görüşmeyi, hasret gidermeyi arzuluyorum. Yozgatspor’a başarılar diliyorum’’ diye konuştu. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan da, ‘’Mahmut hocamız İstanbul’daki tüm maçlarımızı sağ olsun takip ediyor ve bizlerle bir araya geliyor. Kendisinin izlediği tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedik. Bize hep şans getiriyor. Kendisine Yozgatspor’a olan muhabbetinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.