Halı sahaya bakım

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde de sondaj çalışmaları devam ederken beldeye yapılan halı sahanın da bir çok eksiklerinin bulunduğunu söyledi. Ünal, Halı sahanın yapıldığı günden bugüne kadar tuvaletlerinin çalışmadığını su ve lavabolarının olmadığını ve camlarının yanı sıra elektrik tesisatlarıyla lambalarının söküldüğünü hatırlattı. Ünal, Özükavak Belediyesi olarak halı sahaya el atarak bu virane atıl durumda kalan milli servete sahip çıkmak için elektrik tesisatlarını hem kanalizasyon hem su hem de aydınlatma çalışmalarını yapma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.