Halı Saha inşaatı başladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, en kısa sürede halı sahanın bitirileceğini söyledi. Köse, Halı saha için uygun arsa arayışlarının ardından Halk Eğitim Merkezi’nin bahçesinin belirlendiğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları ile ‘10 Mahalleye 10 Halı Saha’ projesiyle ilgili yer arayışlarının devam ettiğini bildirdi. Belediye Başkanı Celal Köse, “Çocuklarımıza söz verdikten sonra ilgili personellerimiz uygun arsa arayışlarına başladı. Yapılan araştırmalar sonuncunda en uygun yer olarak Halk Eğitim Merkezi bahçesi belirlendi. Biz çalışmalara başladık. Personellerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa süre içerisinde halı sahamız hizmete açılacak. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz 10 Mahalleye 10 Halı Saha projemiz içinde arsa belirleme çalışmalarımız sürüyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynasın ve spor yapsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazırız’ dedi.