Halı saha bakımı tamamlandı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi gençlerimizin yoğun istekleri ve talepleri doğrultusunda yıllarca bakımsızlıktan tam anlamı ile işlevini görmeyen halı sahamızın bakım ve onarım işlerini yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Halı sahamızın spottum gizli harekete duyarlı gizli kamerası ve 300 wat lık 6 adet led prejöktör aydınlatmanın yanı sıra tribün kısmı lazer lamba ve çevre ışıklandırma yeşil renk nokta alan ışıklandırmamız ve alt yapı kanalizasyon su sistemi ile gençlerimizin hizmetindeyiz kasabamıza hayırlı olsun’’ dedi.