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Halı saha bakımı tamamlandı

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Özükavak Beldesinde atıl durumda bulunan halı saha tesisleri Özükavak Belediyesi tarafından bakım ve onarım işleri tamamlanarak belde halkının kullanımına sunuldu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:16
Halı saha bakımı tamamlandı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi gençlerimizin yoğun istekleri ve talepleri doğrultusunda yıllarca bakımsızlıktan tam anlamı ile işlevini görmeyen halı sahamızın bakım ve onarım işlerini yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Halı sahamızın spottum gizli harekete duyarlı gizli kamerası ve 300 wat lık 6 adet led prejöktör aydınlatmanın yanı sıra tribün kısmı lazer lamba ve çevre ışıklandırma yeşil renk nokta alan ışıklandırmamız ve alt yapı kanalizasyon su sistemi ile gençlerimizin hizmetindeyiz kasabamıza hayırlı olsun’’ dedi. 

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Halı Saha Bakımı Tamamlandı
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