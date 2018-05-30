HAKKIMIZI ALDIK

Ankara’nın ev sahipliğinde Bayanlar Bölgesel Lig final grubunda Adana Adasokağı, Tokat Turhal Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İzmir Balçovaspor ve Ankara Gölbaşıspor takımları karşılaşan ve iki galibiyet alan Yozgat ekibi İkinci Lig’e yükselmenin sevincini yaşıyor. Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, final grubunda çok güçlü takımlar ile karşılaştıklarını ancak oyuncularının çok iyi performansları sonucunda bir üst lige yükselmeyi başardıklarını belirtti. Çok iyi hazırlandıkları final müsabakalarında ikinci lige çıkmayı garantiledikten sonra kalan iki müsabakalarına genç ağırlıklı oyuncular ile çıktığını hatırlatan Atmaca, ‘’İkinci Lig’e yükselmeyi garantileyince genç oyuncularımızın tecrübe kazanmaları için onları sahaya sürdüm. Genç oyuncularım da en az ablaları kadar çok iyi mücadele ettiler. Ben oyuncularımı bizlere yaşattıkları bu mutluluktan dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri her zaman destekleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ve A.S.P Gençlik Spor Kulübü Yozgat Şube Başkanı Musa Saydam’a ve tüm personeline de ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.