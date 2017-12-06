Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106260
ALTIN
156.619
DOLAR
3.8418
STERLİN
5.1686
EURO
4.5413

-Hakkı Tosun korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Hakkı Tosun, Kilis Belediyespor müsabakasının ikinci yarısında sakat sakat oyuna devam etmesi teknik ekip ve taraftarları korkuttu.

-Hakkı Tosun korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Hakkı Tosun, Kilis Belediyespor müsabakasının ikinci yarısında sakat sakat oyuna devam etmesi teknik ekip ve taraftarları korkuttu.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
3 Okunma
-Hakkı Tosun korkuttu

Kilis Belediyespor ile oynan müsabakanın ikinci yarısında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ omuzunun üzerine düşen ve sakatlanan başarılı oyuncu Hakkı Tosun, yaklaşık 20 dakika sahada sakat sakat mücadele etti.
Bir çok pozisyonda omuzunu tutan tecrübeli oyuncu maç bitiminde ise kendini yere bırakıp bir müddet omuzunu tuttu.
Sakatlanan oyuncunun durumunun iyi olduğu ve bu hafta Belen Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Yozgat Bozok Ankara yolcusu
-Yozgat Bozok Ankara yolcusu
-Hentbolculara izin
-Hentbolculara izin
-Çamlıkspor sevinçli
-Çamlıkspor sevinçli
-PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ!
-PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ!
-Sorgun kendinden emin
-Sorgun kendinden emin
-Motorculardan engellilere destek
-Motorculardan engellilere destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim