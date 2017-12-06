-Hakkı Tosun korkuttu

Kilis Belediyespor ile oynan müsabakanın ikinci yarısında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ omuzunun üzerine düşen ve sakatlanan başarılı oyuncu Hakkı Tosun, yaklaşık 20 dakika sahada sakat sakat mücadele etti.

Bir çok pozisyonda omuzunu tutan tecrübeli oyuncu maç bitiminde ise kendini yere bırakıp bir müddet omuzunu tuttu.

Sakatlanan oyuncunun durumunun iyi olduğu ve bu hafta Belen Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacağı öğrenildi.