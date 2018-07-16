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Hakkı Tosun Aydınspor’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un geçen sezon formasını giyen başarılı oyuncu Hakkı Tosun, Aydınspor ile anlaştı.

Hakkı Tosun Aydınspor’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un geçen sezon formasını giyen başarılı oyuncu Hakkı Tosun, Aydınspor ile anlaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Hakkı Tosun Aydınspor’da

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor forması ile attığı goller ile adından söz ettiren, daha sonra taraftar ile bazı sıkıntılar yaşayan, Yozgatspor’un gol kıralı Hakkı Tosun, yeni sezonda Aydınspor’un başarısı için ter dökecek. Futbol hayatına Aykut Belediyespor’da başlayan tecrübeli forvet oyuncusu Hakkı Tosun, Bulancakspor, Sarayönüspor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Belediyespor, Serhatspor, Yozgatspor, Serik Belediyespor, Osmaniyespor, Gebzespor ve son olarak yine Yozgatspor formasını başarıyla terletti. Bu güne kadar çıktığı 92 müsabakada 44 gol atma başarısını gösteren Yozgatspor’un gol kralı 16 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. 

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