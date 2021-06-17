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Hakemlerimize önemli görev

Amasya'da oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3'üncü bölge karşılaşmalarından Amasyaspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan müsabakada Yozgat Bölgesi Futbol hakemleri başarılı bir maç çıkarttı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:49
Hakemlerimize önemli görev

Yozgat İl Hakem Kurulu üyesi iki Bölgesel hakem, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Amasyaspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan müsabakada yardımcı hakem olarak görev aldılar. 
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’de dün Amasyaspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan ve İsmail İğil’in yönettiği müsabakada Yozgatlı hakemlerden Dursun Zeyrek kıdemli yardımcı hakem olarak, Eyüp Özer ise yardımcı hakem olarak görev aldı. 

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