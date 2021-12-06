Hakemlerimize görev

Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 2’inci Grupta Çankırı'da oynanan Çankırıspor ile Amasraspor müsabakasını Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinden Bölgesel Yardımcı hakem Dursun Zeyrek yardımcı hakem olarak, Süleyman Erkılıç ise dördüncü hakem olarak müsabakada görev yaptı. Yine Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinden Bölgesel Amatör Lig 3’üncü bölge 3’üncü grupta Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi ile Abdulvahabigazispor arasında oynanan müsabakada Bölgesel Yardımcı hakem Muhammed Buğra Karaca yardımcı hakem olarak Mustafa Başol Sorgunlu ise dördüncü hakem olarak müsabakada görev aldı.