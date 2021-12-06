Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hakemlerimize görev

Yozgatlı hakemlere Spor Toto Bölgesel Ligi’nde görev verildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:25
Hakemlerimize görev

Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 2’inci Grupta Çankırı'da oynanan Çankırıspor ile Amasraspor müsabakasını Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinden Bölgesel Yardımcı hakem Dursun Zeyrek yardımcı hakem olarak, Süleyman Erkılıç ise dördüncü hakem olarak müsabakada görev yaptı. Yine Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinden Bölgesel Amatör Lig 3’üncü bölge 3’üncü grupta Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi ile Abdulvahabigazispor  arasında oynanan müsabakada Bölgesel Yardımcı hakem Muhammed Buğra Karaca yardımcı hakem olarak Mustafa Başol Sorgunlu ise dördüncü hakem olarak müsabakada görev aldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakemlerimize GörevYozgatIlerigazetesiPazartesiAralıkHaberSporTotoBölgeselAmatörLigHakemlerGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler ile buluştular
Engelliler ile buluştular
Divanlı tutulmuyor
Divanlı tutulmuyor
Bir maç yine yarıda kaldı
Bir maç yine yarıda kaldı
iKi TAKIMADA YARAMADI
iKi TAKIMADA YARAMADI
Aksaray ile yenişemediler
Aksaray ile yenişemediler
Çayıralan farklı yenildi
Çayıralan farklı yenildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim