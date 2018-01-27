Hakemlerimize Bölgesel görev

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2’inci Grupta, yarın Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadında oynanacak Maraşspor - Adıyamanspor takımları arasındaki maçı Celil Demircan yönetecek. Maçta Levent Anıl Sönmez ve Dursun Zeyrek yardımcı hakem olarak görev alırken Eyüp Taşkan da 4’üncü hakem olarak görev yapacak. Adıyamanspor, 37 puanla lider, Maraşspor ise 14 puanla puan cetvelinin 9’uncu sırasında bulunuyor.