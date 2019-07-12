Hakemleri yalnız bırakmadılar

MERKEZ Hakem Kurulu tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Klasman Terfi kursuna Yozgat’tan katılan 5 hakemi Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, başkan vekili Selami Mete ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubezi Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.