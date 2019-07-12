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Hakemleri yalnız bırakmadılar

MERKEZ Hakem Kurulu tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Klasman Terfi kursuna Yozgat’tan katılan 5 hakemi Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, başkan vekili Selami Mete ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubezi Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

Hakemleri yalnız bırakmadılar

MERKEZ Hakem Kurulu tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Klasman Terfi kursuna Yozgat’tan katılan 5 hakemi Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, başkan vekili Selami Mete ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubezi Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Hakemleri yalnız bırakmadılar

Ankara’da Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen Klasman Terfi kursuna Yozgat’tan Süleyman Erkılıç, Ahmet Soner Erdoğan, Mustafa Başol Sorgunlu, Recep Şarman ve Nazmiye Çorumluoğlu katıldı. Kurs öncesinde hakemlere başarı dileğinde bulunan Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, Yozgat’tan klasman terfi kursuna katılan 5 hakemin de başarılı olacağına inandığını ifade etti.

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