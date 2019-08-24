Hakemlere ek vize kararı

Yapılan açıklamada, MHK’nin 4-6 Ağustos tarihli toplantısında aldığı karar gereğince 2019-2020 Sezonu için herhangi bir nedenle (atletik testte başarılı olamayanlar da dahil) vizesini yaptıramamış olan İl Hakemleri için Eylül’ün 3. haftasında vize yenileme işlemleri yapılacak. Hakem İşleri Müdürlüğü’nden İl Hakem Kurulu Başkanlıklarına gönderilen yazıda ‘İllerde bu durumda olan kişilerin isimleri 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00’ya kadar Hakem İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilecektir’ denildi. Buna göre İl Hakem Kurulları, ek vizeye katılacak hakemlerin isimlerini 27 Ağustos’a kadar Hakem İşleri Müdürlüğü’ne tebliğ edecek.