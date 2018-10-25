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Hakemlere destek

YOZGAT İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper ve yardımcısı Selami Mete, FİFA Atletik Teste katılan hakemleri yalnız bırakmadı.

Hakemlere destek

YOZGAT İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper ve yardımcısı Selami Mete, FİFA Atletik Teste katılan hakemleri yalnız bırakmadı.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Hakemlere destek

MHK Üyesi ve Bölge Sorumlusu Metin Tokat’ın katılımıyla gerçekleşen Atletik testi başarıyla tamamlayan hakemleri tebrik ettiler. Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper, göreve gelir gelmez hakemlerin yanlarında olduklarını göstermek için her konuda onlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Camiayı bir arada tutabilmek adına çalıştıklarını dile getiren Alper, bütün hakem arkadaşlarının yanında olduğunu ifade etti. 

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