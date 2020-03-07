Hakemlere BAL’da görev

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta yarın Sinop Boyabat Stadında saat 14.00'te oynanacak maçta Yozgatlı hakemler görev yapacak. Boyabat 1858 Spor – Altınordu Belediyesi takımları arasında oynanacak müsabakada Yozgat Bölgesi Bölgesel Klasman Yardımcı Hakemleri Dursun Zeyrek ve Eren Şahin’e görev verildi. Daha öncede Bölgesel Amatör Lig'de görev alan hakemlerimiz, başarılı maçlar çıkartıp, gözlemcilerinden tam not aldı. Hakemlerimiz bu maçtan da başarıyla çıkacaklarına inandıklarını söyledi.