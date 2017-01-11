Ana SayfaSpor

Hakemlerden seminer

11 Ocak 2017 Çarşamba 06:10
Bu haber 23 kez okundu

Yozgat’ta faaliyet gösteren faal futbol hakemleri ve gözlemcileri derneği, devre arası seminerini Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirdi.

Hakemlerden seminer
Yozgat Belediyesinin ulaşım hizmeti verdiği ve Sarıkaya Belediyesinin davetiyle ilçeye giden hakem ve gözlemciler, çeşitli istişarelerde bulundu, ilk devrenin teknik analizini yaptı. TFFHGD Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Alper, Yozgat için ilk devrenin hakemler açısından son derece başarılı geçtiğini, maksimum performans ile devreyi kapadıklarını belirtti. Sezon içerisindeki tartışmalı müsabakaların analizinin yapıldığı seminer, Sarıkaya Belediyesi’nin Kaplıca ve Yemek organizasyonu ile son buldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, spora ve hakemlere kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizerek, ‘’Bir ülkenin ileriye gitmesinde ve sosyalleşme olgusunda sporun son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sebeple hakemlerimizi buraya davet ettik. Burası sizin eviniz, davete gerek bile olmadan her zaman bekleriz’’ dedi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim