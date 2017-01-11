Hakemlerden seminer

Yozgat Belediyesinin ulaşım hizmeti verdiği ve Sarıkaya Belediyesinin davetiyle ilçeye giden hakem ve gözlemciler, çeşitli istişarelerde bulundu, ilk devrenin teknik analizini yaptı. TFFHGD Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Alper, Yozgat için ilk devrenin hakemler açısından son derece başarılı geçtiğini, maksimum performans ile devreyi kapadıklarını belirtti. Sezon içerisindeki tartışmalı müsabakaların analizinin yapıldığı seminer, Sarıkaya Belediyesi’nin Kaplıca ve Yemek organizasyonu ile son buldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, spora ve hakemlere kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizerek, ‘’Bir ülkenin ileriye gitmesinde ve sosyalleşme olgusunda sporun son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sebeple hakemlerimizi buraya davet ettik. Burası sizin eviniz, davete gerek bile olmadan her zaman bekleriz’’ dedi.