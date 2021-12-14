Hakemlerden kınama

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi tarafından yayınlanan kınama mesajından, ‘’12 Aralık Pazar günü Boğazlıyan Şekerspor ve Kale Gençlikspor takımları arasında oynanan müsabakada Kale Gençlikspor takımı oyuncusu tarafından müsabakanın hakemine karşı yapılan fiili saldırı, devamında ise yardımcı hakeme karşı yapılan saldırı girişimleri ve hakaret eylemi nedeniyle 89’uncu dakikada müsabaka hakem tarafından tatil edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren oyuncuyu; Yozgat İl Hakem Kurulu, Hakemlerimiz ve TFFHGD Yozgat Şubesi adına şiddetle kınıyoruz’’ denildi.