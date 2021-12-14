Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hakemlerden kınama

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi tarafından hafta sonu Boğazlıyan Şekerspor Kale Gençlikspor arasında oynanan müsabaka sırasında hakeme yönelik yapılan saldırı sonrasında kınama mesajı yayınlandı.

14 Aralık 2021 Salı 00:46
Hakemlerden kınama

 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi tarafından yayınlanan kınama mesajından, ‘’12 Aralık Pazar günü Boğazlıyan Şekerspor ve Kale Gençlikspor takımları arasında oynanan müsabakada Kale Gençlikspor takımı oyuncusu tarafından müsabakanın hakemine karşı yapılan fiili saldırı, devamında ise yardımcı hakeme karşı yapılan saldırı girişimleri ve hakaret eylemi nedeniyle 89’uncu dakikada müsabaka hakem tarafından tatil edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren oyuncuyu; Yozgat İl Hakem Kurulu, Hakemlerimiz ve TFFHGD Yozgat Şubesi adına şiddetle kınıyoruz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Hakemlerden KınamaIlerigazetesiAralıkSalıTürkiye Faal Futbol HakemleriGözlemcileri DerneğiYozgatSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galibiyeti hediye ettiler
Galibiyeti hediye ettiler
Yine bir maç yarıda kaldı
Yine bir maç yarıda kaldı
Kulüpler malzemelerine kavuştu
Kulüpler malzemelerine kavuştu
TAKIMLARIMIZDAN iYi HABER
TAKIMLARIMIZDAN iYi HABER
Sorgun nihayet
Sorgun nihayet
İstediğini aldı
İstediğini aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim