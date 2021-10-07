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Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti

Yozgat Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Süleyman Erkılıç ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu makamında ziyaret ederek hem forma hediye ettiler hem de geçmiş olsun dileğinde bulundular.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:32
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu uzun bir tedavi sürecinin ardından görevine başlamıştı. Hem geçmiş olsun demek hem de forma hediye etmek için Yurtlu’yu makamında ziyaret eden Yozgat Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Süleyman Erkılıç ve yönetim kurulu üyeleri bir süre Yurtlu ile sohbet ettikten sonra forma hediye ettiler. Yurtlu, kendisini ziyarete gelerek hem geçmiş olsun dileklerinde bulunan hem de forma hediye eden Süleyman Erkılıç’a ve Yozgatlı hakem ve gözlemcilere teşekkür ettiğini söyledi. 

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