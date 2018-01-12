Hakemler testten geçti

Her iki ayda bir geleneksel olarak yapılan atletik testlerin sonuncusu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Hakemlerin, liglerde görev yapabilmek için atletik testleri geçmek zorunda olduğu belirtildi.

45 hakem, testleri belirlenen sürede geçebilmek için ter döktü. Yozgat’tan testlere, Bölgesel Hakem Celil Demircan, Eyüp Taşkan, Bölgesel Yardımcı Hakem Levent Anıl Sönmez, Dursun Zeyrek, Kadın Bölgesel Hakem Özge Atlıhan katıldı. Bayan hakem sakat olması nedeniyle koşuya katılamadı.