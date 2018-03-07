Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116306
ALTIN
162.566
DOLAR
3.7993
STERLİN
5.2631
EURO
4.7127

Hakemler tepkili

YOZGAT İl hakem Kurulu, son haftalarda futbol maçları sonrasında, müsabakalar ve hakem kararları üzerine yapılan yorumlar ve değerlendirmelerin büyük üzüntü yarattığını bildirdi.

Hakemler tepkili

YOZGAT İl hakem Kurulu, son haftalarda futbol maçları sonrasında, müsabakalar ve hakem kararları üzerine yapılan yorumlar ve değerlendirmelerin büyük üzüntü yarattığını bildirdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
308 Okunma
Hakemler tepkili

Yapılan yazılı açıklamasında, futbolu, parçaların oluşturduğu bir bütün, hakemin de bütünü oluşturan parçalardan biri olduğu gerçeğine dikkat çekildi. Oyun alanındaki taktik, oyun sistemi ve futbolcu performansından daha çok hakem kararlarının mercek altına alınmasının, bütün yorumların hakem kararları üzerine yoğunlaştırılmasının, kamuoyu önüne tek suçlunun hakem olarak sunulmasının, kamu vicdanı açısından da rahatsız edici olduğuna vurgu yapıldı. Kaybedilen müsabakanın faturasını hakeme çıkarma geleneğinin sürdüğü ileri sürülen açıklamada, ‘Hakemler bütün dünyada dün olduğu gibi yarınlarda da hatalı kararlar vereceklerdir. Çünkü hakem futbol oyununun bir parçasıdır. Tamamen Türk sporuna amatör ve profesyonel aşamada hizmet vermeyi amaçlayan Türk Futbol Hakem Camiası, her türlü zorluğa ve spekülasyona rağmen, yaptığı işi ulusal bir görev olarak algılamakta ve bu zor koşullar içinde görev yapmayı sürdürmektedir’’ denildi.
Yapılan tüm çalışmalarla bu hataların en aza indirilme çabası içinde olunduğunun vurgulandığı açıklamada, ‘’Ancak unutulmaması gereken şudur; Türk hakemliği hiç kimsenin yönlendirmesi, emir vermesi ya da dilek ve istekleri doğrultusunda düdük çalmamıştır, çalmayacaktır. Bu görüş doğrultusunda yapılan açıklama ve yorumların tümü Türk Hakemliğini yıpratmaktan, dolayısıyla Türk Futboluna zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu tür kişileri camia içinde bulunsalar bile aralarından temizleyebilecek güçte ve dirayettedir. Bu çerçevede Türk Futbolunun içinde bulunan bütün birimleri, daha sağduyulu, yapıcı ve sorumlu olmaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz’’ ifadelerine yer verildi. 
 

Son Güncelleme: 07.03.2018 09:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Spor protokolü imzalandı
Spor protokolü imzalandı
Yozgat'ı temsil edecekler
Yozgat'ı temsil edecekler
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
SORGUN TEKLEDi
SORGUN TEKLEDi
YOZGATSPOR TOPLANDI
YOZGATSPOR TOPLANDI
Hentbolcular hazırlanıyor
Hentbolcular hazırlanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim