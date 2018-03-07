Hakemler tepkili

Yapılan yazılı açıklamasında, futbolu, parçaların oluşturduğu bir bütün, hakemin de bütünü oluşturan parçalardan biri olduğu gerçeğine dikkat çekildi. Oyun alanındaki taktik, oyun sistemi ve futbolcu performansından daha çok hakem kararlarının mercek altına alınmasının, bütün yorumların hakem kararları üzerine yoğunlaştırılmasının, kamuoyu önüne tek suçlunun hakem olarak sunulmasının, kamu vicdanı açısından da rahatsız edici olduğuna vurgu yapıldı. Kaybedilen müsabakanın faturasını hakeme çıkarma geleneğinin sürdüğü ileri sürülen açıklamada, ‘Hakemler bütün dünyada dün olduğu gibi yarınlarda da hatalı kararlar vereceklerdir. Çünkü hakem futbol oyununun bir parçasıdır. Tamamen Türk sporuna amatör ve profesyonel aşamada hizmet vermeyi amaçlayan Türk Futbol Hakem Camiası, her türlü zorluğa ve spekülasyona rağmen, yaptığı işi ulusal bir görev olarak algılamakta ve bu zor koşullar içinde görev yapmayı sürdürmektedir’’ denildi.

Yapılan tüm çalışmalarla bu hataların en aza indirilme çabası içinde olunduğunun vurgulandığı açıklamada, ‘’Ancak unutulmaması gereken şudur; Türk hakemliği hiç kimsenin yönlendirmesi, emir vermesi ya da dilek ve istekleri doğrultusunda düdük çalmamıştır, çalmayacaktır. Bu görüş doğrultusunda yapılan açıklama ve yorumların tümü Türk Hakemliğini yıpratmaktan, dolayısıyla Türk Futboluna zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu tür kişileri camia içinde bulunsalar bile aralarından temizleyebilecek güçte ve dirayettedir. Bu çerçevede Türk Futbolunun içinde bulunan bütün birimleri, daha sağduyulu, yapıcı ve sorumlu olmaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

