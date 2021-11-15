Hakemler sezonu açtı

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin hafta sonu oynanan müsabakalar ile start almasından önce bir araya gelen Yozgatlı hakemler sezon öncesinde birlik beraberlik mesajı verdiler. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şube Süleyman Erkılıç, Nohutlu Tepesi Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde yapılan birlik ve beraberlik toplantısında sezon öncesinde bütün hakemlere başarı dileğinde bulundu. Programın sonunda eski dernek yöneticilerine, hakemliği bırakan hakemlere ile Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgül’e, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’a ve Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir’e teşekkür plaketi verildi.