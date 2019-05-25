Hakemler İftarda buluştu

Sürmeli Et Mangal’da gerçekleştirilen iftar programına Yozgat Vali yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan yardımcı Hasan Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, TFF Yozgat İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şube Başkan Vekili Yusuf Aslan, Eski Klasman Gözlemcisi ve Eski İHK Başkanı Ahmet Eryaşar, TFFHGD Kırıkkale Şube Üyeleri, TFFHGD Yozgat Şubesi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Yozgat İHK üyeleri, gözlemciler, hakemler katıldı. TFFHGD Yozgat Şube Başkanı Adem Nazlı, günün anlam önemine dair yaptığı konuşmada, Kendilerinin büyük bir aile olduklarını söyledi. her sene geleneksel olarak düzenledikleri iftar programında bu büyük aileyi bir kez daha buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Nazlı, ‘’Biz büyük bir aileyiz, sözünü yine yerine getirdik, birlik ve beraberliğimizin daimi olması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ve bu yolda İHK ile birlikte varımızla yoğumuzla gecemizle gündüzümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise Yozgat hakemleri ile böyle güzel bir günde bira araya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Daha sonra Yozgat Belediye Başkan yardımcısı Hasan Erol, ASKF Başkanı Hakan Bektaş, İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper, birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Yozgat sporuna maddi manevi desteklerde bulunan Sürmeli Mangal Keyfi sahibi Hüseyin ve Sinan Tokat’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi taktim edildi.