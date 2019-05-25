Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Hakemler İftarda buluştu

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Yozgat Şube Başkanlığı ve Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Yozgat İl Hakemleri ve gözlemcileri bir araya geldi.

Hakemler İftarda buluştu

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Yozgat Şube Başkanlığı ve Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Yozgat İl Hakemleri ve gözlemcileri bir araya geldi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
Hakemler İftarda buluştu

Sürmeli Et Mangal’da gerçekleştirilen iftar programına Yozgat Vali yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan yardımcı Hasan Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, TFF Yozgat İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, AK Parti  Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şube Başkan Vekili Yusuf Aslan, Eski Klasman Gözlemcisi ve Eski İHK Başkanı Ahmet Eryaşar, TFFHGD Kırıkkale Şube Üyeleri, TFFHGD Yozgat Şubesi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Yozgat İHK üyeleri, gözlemciler, hakemler katıldı. TFFHGD Yozgat Şube Başkanı Adem Nazlı, günün anlam önemine dair yaptığı konuşmada, Kendilerinin büyük bir aile olduklarını söyledi. her sene geleneksel olarak düzenledikleri iftar programında bu büyük aileyi bir kez daha buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Nazlı, ‘’Biz büyük bir aileyiz, sözünü yine yerine getirdik, birlik ve beraberliğimizin daimi olması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ve bu yolda İHK ile birlikte varımızla yoğumuzla gecemizle gündüzümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise Yozgat hakemleri ile böyle güzel bir günde bira araya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Daha sonra Yozgat Belediye Başkan yardımcısı Hasan Erol, ASKF Başkanı Hakan Bektaş, İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper, birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Yozgat sporuna maddi manevi desteklerde bulunan Sürmeli Mangal Keyfi sahibi Hüseyin ve Sinan Tokat’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi taktim edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yüzme Havuzuna ilgi büyük
Yüzme Havuzuna ilgi büyük
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Amatör küme yarın oynanacak
Amatör küme yarın oynanacak
Hasan Coruk göz dolduruyor
Hasan Coruk göz dolduruyor
Şampiyon makama çıktı
Şampiyon makama çıktı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim