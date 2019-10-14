Hakemler hazır kıta

TFFHGD Yozgat Şube başkanlığı tarafından hakemler için yaptırılan eşofman takımı ve yağmurluk hakemlere teslim edildi. Sürmeli Mangal Keyfi sponsorluğunda yaptırılan antrenman kıyafetleri de hakemlere dağıtıldı. Yozgat’ta 47’si lisanslı hakem,30’u da aday hakem olmak üzere toplam 77 hakem ile 10 gözlemcinin görev yaptığı bildirildi. Dernek başkanı Adem Nazlı, imkanları kullanarak, camiaya yakışır şekilde müsabakalarda ve antrenmanlarda tek tip kıyafet kullanmak için hakemlere, gözlemcilere eşofman takımı, yağmurluk yaptırdıklarını söyledi. Nazlı, ‘’Sürmeli Mangal Keyfi Restoran sahibi Sinan Tokat abimizin de hakemlerimize antrenman tişörtü ve şortu yaptırması ile takımı tamamlamış olduk. Kendilerine teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayarak vakitlerini bize ayırıp antrenmanımıza teşrif eden gözlemci hocalarımıza da teşekkür ederiz. 2019-2020 futbol sezonu Yozgat’ımıza hayırlı olsun, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız, ciddi sakatlıkların olmadığı fair-play çerçevesinde dostça geçer. Biz camia olarak özverili bir şekilde sistematik olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz edeceğiz, kar kış yağmur çamur soğuk sıcak demeden. Amacımız Yozgat futboluna daha iyi hizmet etmek. Yozgat hakemliğinin adını ülke çapında duyurmaktır. Her zaman dediğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. En büyük sermayemizde dürüstlüğümüz ve cesaretimizdir’’ dedi.