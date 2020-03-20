Hakemler ferdi çalışıyor

Yozgat Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligleri ile Klasmanda görev yapan Yozgatlı hakemler haftanın belirli günleri Bozok Stadında formda kalabilmek için antrenman yapıyorlardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görünen korona virüsünün yaygınlaşmasının önlenmesi kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Yozgatlı futbol hakemleri de antrenmanlarını ferdi yapmaya başladılar. Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanvekili Selami Mete, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinde toplu yapılan hakem antrenmanlarının ferdi olarak yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Merkez Hakem Kurulunun kararını Yozgat olarak uyguladıklarını dile getiren Mete, Yozgat’ta görev yapan hakemleri ferdi olarak müsabakalara hazırlandığını sözlerine ekledi.