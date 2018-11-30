Hakemler Boş Durmuyor

Bozok stadında haftanın iki günü Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakem eğiticileri tarafından hakemler kros yapıp, kültür fizik antrenmanları ile maçlara hazırlanıyor. Yozgat İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Selami Mete, Yozgat’ta 32 İl hakeminin 70 ise aday hakemin bulunduğunu söyledi. Bölgesel Hakemlerimizden Celil Demircan ise, Merkez Hakem Kurulunun Kayseri'de düzenlediği FİFA Hakemi Halil Umut Meler'in verdiği eğitimlere katıldı. Celil Demircan, yoğun eğitim sürecinde yeni kural değişiklikleri ile ilgili Bölge Klasman hakemlerine yönelik sınava da katıldı.