Hakemler başkanını seçti

Eski hakemlerden Serhat Alper, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş’ın da katıldığı genel kurul toplantısı olumlu bir havada geçti.

Yapılan seçimler sonucunda seçilen yönetim kurulu üyeleri Dernek Başkanlığı görevine Adem Nazlı’yı getirdi. Başkan Yardımcısı İbrahim Çetin, Sekreter Alpaslan Demir, Sayman Burak Batanay, Üye Selami Mete şeklinde yönetim görev dağılımı oluştu.