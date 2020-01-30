Hakemler Atletik teste girdi

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlere yönelik eğitim çalışması kapsamındaki hakem atletik testlerinin Kayseri bölümü yapıldı. 2’inci Lig, TFF 3’üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de görev alan Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas’tan Kayseri’ye gelen futbol hakemleri atletik testten geçirildi. Kayseri Kadir Has Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen fiziki yeterlilik testlerine 3. bölge hakemleri katıldı. Klasman ve Klasman yardımcı hakemleri, Bölgesel ve Bölgesel yardımcı hakemleri, Bayan Bölgesel hakemlerin katıldığı fiziki yeterlilik testlerinde katılımcılar, zorlu etaplarda ter döktü. UEFA normlarında ölçümlerin tamamen elektronik olarak yapılan fiziki yeterlilik testi kapsamında hakemler, çeşitli koşu ve dinlenme bölümlerinde, 5’ye 30 coda ve 40’a 75 50 koşusunda yer aldılar. Yapılan Atletik test ve semineri MHK üyesi Zihni Aksoy ile birlikte 3. bölge sorumluları ve 3. bölgeye bağlı il hakem kurulu başkanları takip etti. Atletik teste Yozgat’tan da bölgesel yardımcı hakem Zekeriya Bolat, dursun Zeyrek ve Eren Şahin, Bayan Bölgesel hakem Nazmiye Çorumluoğlu katıldı.