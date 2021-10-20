Hakemler antrenmanlara başlıyor

Pandeminden dolayı müsabakalara çıkamayan Yozgat İl Hakemleri Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi ile Bölgesel Amatör Ligi’nin başlama tarihlerinin belli olmasının ardından hem teknik ve taktik konusunda hem de fiziksel olarak müsabakalar hazır olmak için antrenmanlara başladılar. Yozgat İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, ‘’Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Yozgat Şubesi ve İl Hakem Kurulu olarak bu sezon için Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yaptığımız başvurular neticesinde, dünden itibaren Rıza Kayaalp Spor Tesislerinde her salı ve perşembe günü 18:00'de antrenmanlar yapılacaktır’’ denildi.