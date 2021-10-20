Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1429.85
ALTIN
529.35
DOLAR
9.2864
STERLİN
12.8597
EURO
10.8377

Hakemler antrenmanlara başlıyor

Yozgat’ta görev yapan İl hakemleri ile Bölgesel Hakemler her hafta Salı ve Perşembe günleri antrenman yapacak.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:52
Hakemler antrenmanlara başlıyor

Pandeminden dolayı müsabakalara çıkamayan Yozgat İl Hakemleri Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi ile Bölgesel Amatör Ligi’nin başlama tarihlerinin belli olmasının ardından hem teknik ve taktik konusunda hem de fiziksel olarak müsabakalar hazır olmak için antrenmanlara başladılar. Yozgat İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, ‘’Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Yozgat Şubesi ve İl Hakem Kurulu olarak bu sezon için Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yaptığımız başvurular neticesinde, dünden itibaren Rıza Kayaalp Spor Tesislerinde her salı ve perşembe günü 18:00'de antrenmanlar yapılacaktır’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Antrenmanlara BaşlıyorYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberHakemBölgeselHakemlerSalıPerşembeAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saydam’dan teşekkür
Saydam’dan teşekkür
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Cumhuriyet Mahallesine tesis kazandırıldı
Cumhuriyet Mahallesine tesis kazandırıldı
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
Çamlıkspor kaleyi sağlama aldı
Çamlıkspor kaleyi sağlama aldı
TAKIMLARIMIZ iSTEDiĞiNi ALDI
TAKIMLARIMIZ iSTEDiĞiNi ALDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim