HAKEMi GEÇEMEDiLER

Yozgat Bozokspor, güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalı Samsun bölgesinden Ahmet Sancak ve Tokat Bölgesinden Ömer Turan yönetti. Kırşehir bölgesinden Gürbüz Köksal müsabakada gözlemci olarak görev aldı. Müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. İki takımında müthiş mücadele örneği sergiledi ilk dakikalarda Yozgat Bozokspor etkili olmaya çalıştı. Kırmızı siyahlı takıl agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. Karşılaşmanın 5’inci dakikası Yozgat Bozokspor’un 2-1 üstünlüğü ile geçildi. 10’uncu dakika 4-4 ile geçilirken, 15’inci dakika 6-6 tamamlandı. Konuk ekip oyuna ağırlığını koyarak yakaladığı seri ile 20’inci dakikada 7-9 öne geçti. Temsilcimiz hızlı hücumlarla rakibini üstünlük kurmaya çalıştı. 25’inci dakika 11-11 ile geçildi. Karşılıklı gollerle geçen mücadelenin ilk yarısını Yozgat Bozokspor 16-14 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Yozgat Bozokspor 35’inci dakikayı 18-17 önde kapatırken, 40’ıncı dakika 20-20, 45’inci dakikayı 21-21 ile tamamlandı. 50’inci dakikayı 23-22 ile önde tamamlayan temsilcimiz hakemlerin hatalı kararları ile bir anda oyun üstünlüğünü rakibe kaptırdı. 55’inci dakika Gümüşhane Belediyespor’un 24-25 üstünlüğü ile geçildi. Son dakikalarda oyuna tekrar ağırlığını koyan temsilcimiz bulduğu gollerle eşitliği getirdi. Karşılaşma 27-27 tamamlandı. Yozgat Bozokspor’dan Erdem Küçük, Kerim Güzel ve Enes Bulut konuk ekip Gümüşhane Belediyespon’da Köksal Çepe ve Fatih Düzenli sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’da Emre Bilgin, Burak Canlı ve Çağrı Aydın Gümüşhane Belediyespon’da ise Yunus Özdemir ve İgor Petrichen 2 dakika cezası aldı. Karşılaşmanın 13.dakikasında konuk ekipten Gümüşhane Beledilespor’dan Erdinç Kızıltaş sakatlanarak, oyuna devam edemedi.

