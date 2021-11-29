HAKEME TAKILDIK

Yozgat rakibine 24-28 yenildi. Maça iyi bir başlangıç yapan Yozgat ekibi, rakibinin kontrol altında tutup, yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandırdı. Farkı açmaya başladığı sırada ise maçın hakemleri devreye girdi. Yozgat ekibinin ataklarını kesen, rakibi 7 metre vuruşlarıyla ödüllendiren maçın hakemleri başarılı olamayınca bu kez kırmızı kart ile Yozgat ekibini durdurmayı başardı. Rakip öne geçti, ilk yarı 11-14 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor; Atiye Gülseven, Zehra Karadavut, Rümeysa Atik, Zeynep Yüksektepe, Emine Berra Aykanat, Semanur Buse Baran, Dilek Serçe, Emine Şahin, Zehra Karaboğaz, Sudenur Üstün, Sakine Doğan, Hilal Doğan, Beyda Aksoy ile mücadele etti. Mersin Büyükşehir Belediyespor da, Sevim Erdoğan, Fatma Canbolat, Esra Ateş, Melek Karakeçili, Burcu Özdemir, İlke Şen, Nurşen Aydın, Sıla Özgişi, Aslıhan Oturmak, Sezgi Barış, Helin Argış, Hatice Güler, Deniz Bakrak, Jacquy Yanıck Banıomo, Kader Battaloğlu, Yaren İpek Köle ile sahaya çıktı. Maçta ilk devre 11 – 14 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda Yozgat 9 penaltı vuruşundan 7’sini, rakip takım ise 11 7 metre vuruşundan 7’sini gole çevirebildi. Uğur Topal - Erhan Bülbüloğlu tarafından yönetilen maçta Recep Türe gözlemci olarak görev yaptı.