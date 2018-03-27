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HAKEM SAYISI ARTTI

YOZGAT’ta düzenlenen Aday Hakem Kursuna katılan 137 kursiyerden 105’i gerekli şartları yerine getirerek aday hakem olmaya hak kazandı.

HAKEM SAYISI ARTTI

YOZGAT’ta düzenlenen Aday Hakem Kursuna katılan 137 kursiyerden 105’i gerekli şartları yerine getirerek aday hakem olmaya hak kazandı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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HAKEM SAYISI ARTTI

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, 22 Mart tarihinde başlattıkları aday hakemlik kursuna toplam 285 adayın müracaat ettiğini söyledi. Bu 285 adaydan 187’sinin mülakata katıldığını 137'sinin ise eğitime dahil olduğunu dile getiren Mete, ‘’Kursumuzda Oyun Kuralları Kitabı Tanıtımı ve Kural 1-2-3-4 konuları anlatıldı. Kursun üçüncü gününde Futbol Oyun Kurallarının geri kalan kısmı anlatıldı. Eğitim bittikten sonra adaylar yazılı sınav olarak kursun teorik kısmını tamamladılar. Aday Hakemlerin Eğitiminde teorik kısım bittikten sonra Adayların Saha denemesi yapıldı ve genel değerlendirmeden sonra 105 kursiyer aday hakem olmaya hak kazandı’’ dedi. 

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