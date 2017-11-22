-Hakem kursu başladı

Basketbol Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ‘Aday Hakem Kursu’ için 50 kişi başvuruda başladı.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam eden iki gün süreli kurs sonunda başarılı olanların ‘Basketbol Aday Hakemi’ olmaya hak kazanacakları, daha sonra da sahalarda görev almaya başlayacakları belirtildi.
22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
59 Okunma
Basketbol Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ‘Aday Hakem Kursu’ için 50 kişi başvuruda başladı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol