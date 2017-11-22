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-Hakem kursu başladı

YOZGAT Bölgesinde Basketbol Hakemi açığını kapatmak amacıyla düzenlenen kurs devam ediyor.

-Hakem kursu başladı

YOZGAT Bölgesinde Basketbol Hakemi açığını kapatmak amacıyla düzenlenen kurs devam ediyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
59 Okunma
-Hakem kursu başladı

Basketbol Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ‘Aday Hakem Kursu’ için 50 kişi başvuruda başladı.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam eden iki gün süreli kurs sonunda başarılı olanların ‘Basketbol Aday Hakemi’ olmaya hak kazanacakları, daha sonra da sahalarda görev almaya başlayacakları belirtildi.

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