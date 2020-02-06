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HAKEM BUNA DEVAM DEDi

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor karşısında dişe diş mücadele verdi.

HAKEM BUNA DEVAM DEDi

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor karşısında dişe diş mücadele verdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:57
HAKEM BUNA DEVAM DEDi

 Maçın hakemi İstanbul Bölgesi'nden Batuhan Bayar, verdiği kararlarla öne çıktı. Maçın hakemi yerin kaygan olmasının yanında rakibin sert müdahalelerine göz yumduğu gibi, bazı pozisyonları da kendisini yöneltmeye yönelik hareketler olarak değerlendirdi. Bunlardan birisi ise neredeyse kırmızı siyahlıların puan kaybetmesine neden oluyordu. Maç 1-0 kırmızı siyahlıların üstünlüğü ile devam ederken, Mehmet Ali Can, rakibiyle girdiği ikili mücadelede, rakip takımdan Polat Gürel'in sert derbesine mağruz kaldı. İkili aynı topa yükseldiğinde rakip takımın oyuncusu Polat Gürel, Mehmet Ali Can'ın ensesine sert bir yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığımlıp, kendinden geçen Mehmet Ali Can'ın bu hareketini maçın hakemi kendisini aldatmaya yönelik olarak değerlendirip, pozisyonu devam ettirdi. Top Yozgatspor kalesinde tehlikeye neden oldu. Ancak, rakip takımın forveti topu üsten auta gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Ali Can'ın yerden kalkmadığını görünce oyunu durdurup, sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Hafif sersemlik geçiren genç futbolcu saha içerisinde tedavi görüp, oyuna devam etti. 

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HAKEM BUNA DEVAM DEDi
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