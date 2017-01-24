Hakem Aksaraylı mı?

Oyun alanında olması gereken oyuncuların foto muhabirlerine saldırmalarını görmezden gelip, Protokol tribününe el kol hareketleri yapıp, küfürler yağdıran konuk takımın yedek kulübesindeki yöneticisi 4’üncü hakem tarafından uyarılıp, yaka kartı çıkarttırıldı. Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta bir takıma kendi yarı alanında ofsayt bayrağı çekildi.





Yozgatspor-Aksarayspor karşılaşmasında skandal üzerine skandal yaşandı. Maçın Hatay Bölgesi’nden görevlendirilen hakemleri Mehmet Semih Güçlü, İhsan Güler, Muhammet Munir Dadı, Mustafa İnan adeta Aksaray Belediyespor’un futbolcusu gibi hareket edip, maçın skorunu tayin edebilmek için büyük mücadele verdi. Kırmızı siyahlı ekibin attığı 7 golden 4’ünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan maçın hakemleri, birde kendi yarı alanındaki atağı ofsayt gerekçesiyle keserek, bir skandala imza attı. Aksaray Belediyespor’un geliştirdiği atakta dönen topla buluşan kırmızı siyahlı ekibin forvet oyuncusu İlkay, kendi yarı alanından çıkmadan ofsayt gerekçesiyle durduruldu. Topla buluştuktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalıp, mutlak golle sonuçlanacak pozisyonda, yan hakem İlkay’ın rakip alandan giriş çıkış yaptığını işaret etti. İlkay rakip sahada olmamasına rağmen böyle bir yanlış, yanlış olmanın da ötesinde taraflı kararın ardından maçın hakemler yeni bir skandala imza atmasına teknik direktör Feridun Dündar’ın uyarısıyla engel odu. Maçın hakemler, ofsayt atışını Yozgatspor’un yarı sahasından kullanılmasına izin verdi. Futbolcu vuruşunu yapacağı sırada Dündar 4’üncü hakemi uyardı, maçın hakemleri de atışı topu rakip alana taşıtarak kullandırttı.



