Hakem Aksaraylı mı?

Oyun alanında olması gereken oyuncuların foto muhabirlerine saldırmalarını görmezden gelip, Protokol tribününe el kol hareketleri yapıp, küfürler yağdıran konuk takımın yedek kulübesindeki yöneticisi 4’üncü hakem tarafından uyarılıp, yaka kartı çıkarttırıldı. Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta bir takıma kendi yarı alanında ofsayt bayrağı çekildi.
Yozgatspor-Aksarayspor karşılaşmasında skandal üzerine skandal yaşandı. Maçın Hatay Bölgesi’nden görevlendirilen hakemleri Mehmet Semih Güçlü, İhsan Güler, Muhammet Munir Dadı, Mustafa İnan adeta Aksaray Belediyespor’un futbolcusu gibi hareket edip, maçın skorunu tayin edebilmek için büyük mücadele verdi. Kırmızı siyahlı ekibin attığı 7 golden 4’ünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan maçın hakemleri, birde kendi yarı alanındaki atağı ofsayt gerekçesiyle keserek, bir skandala imza attı. Aksaray Belediyespor’un geliştirdiği atakta dönen topla buluşan kırmızı siyahlı ekibin forvet oyuncusu İlkay, kendi yarı alanından çıkmadan ofsayt gerekçesiyle durduruldu. Topla buluştuktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalıp, mutlak golle sonuçlanacak pozisyonda, yan hakem İlkay’ın rakip alandan giriş çıkış yaptığını işaret etti. İlkay rakip sahada olmamasına rağmen böyle bir yanlış, yanlış olmanın da ötesinde taraflı kararın ardından maçın hakemler yeni bir skandala imza atmasına teknik direktör Feridun Dündar’ın uyarısıyla engel odu. Maçın hakemler, ofsayt atışını Yozgatspor’un yarı sahasından kullanılmasına izin verdi. Futbolcu vuruşunu yapacağı sırada Dündar 4’üncü hakemi uyardı, maçın hakemleri de atışı topu rakip alana taşıtarak kullandırttı.
Maçta Yozgatspor’un 3-3’lük skoru yakaladığı golün ardından kale arkasında ısınan Aksaray Belediyespor’un yedek oyuncuları, sevinç gösterisini fotoğraflamaya çalışan foto muhabirlerine engel olmaya çalışınca tartışma çıktı. Tartışmaya maçta forma giyen oyuncular da dahil olup, hakemlerin gözleri önünde basın mensuplarına saldırdı. Maçın hakemleri gözleri önündeki bu saldırıyı görmezden gelip, oyuncuları uyarma bile ihtiyacı duymadan maçı başlattı. Diğer taraftan, aynı olaya karışan yedek kulübesindeki Aksaray Belediyespor’un bir yöneticisi polis tarafından alınıp, yedek kulübesine götürülürken, protokol tribününe el kol hareketi yaparak, küfretmeye başladı. Unun üzerine maçın 4’üncü hakemi, yöneticinin yanına yaklaşıp, boynundaki yönetici kartını çıkartması uyarısında bulundu. Kulüp yöneticisi uyarıya uyup, kartını çıkartıp, cebine koydu el kol hareketleri ile küfür etmeye devam ederken, maçın hakemleri bunu da görmezden, duymazdan geldi. Maçta Aksaray Belediyespor’un ilk golü ise evlere şenlik. Maçta ceza sahası içerisinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Aksaray Belediyespor oyuncuları itiraz etti. Maçın hakemi oynamaları söyledi, eliyle de çarpma olmadığını gösterdi. Ancak, konuk ekibin oncularının, yedek kulübesinden oyun alanına giren yöneticileriyle birlikte yaptığı itirazlar üzerine maçın hakemi devam dediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
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