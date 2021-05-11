Hakan Polat Sorgun’da

Sarı siyahlı ekip tecrübeli orta oyuncu Hakan Polat’ı kadrosuna kattı. Kandilli Belediyespor’da Voleybol hayatına başlayan tecrübeli oyuncu Hakan Polat, Gelişimspor, Arkasspor, Tofaş, Keşan Gençlik, Balspor, Konak Belediyespor, Galatasaray, Şahinbey Belediye, Tokat Belediye Plevnespor, Palandöken Belediyespor ve son olarak Solhanspor formasını giydi. Solhanspor ile Efeler Ligi’ne yükselme başarısı yaşayan Hakan Polat, geçen sezon en çok blok yapan 4’üncü oyuncu oldu. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, mevcut teknik ekipleri ile anlaşma sağladıktan sonra, transfer çalışmaları için kolları sıvadıklarını söyledi. Dış transferde bir çok oyuncu ile görüştüklerini dile getiren Gül, smaçör Tymofii Poluina’dan sonra orta oyuncu Hakan Polat’ı da renklerine kattıklarını ifade etti. Bu sezon hedeflerinin ilk 8 takım arısına girerek Play-Off oynamak olduğunu vurgulayan Gül, ‘’Geçen sezon Play-Off şansımızı ligin son haftasına kadar sürdürdük. Ancak son haftalarda aldığımız şanssız mağlubiyetler sonrasında Play-Off’ları kaçıran taraf olduk. Bu sene yine hedefimiz Play-Off ve oradan da Avrupa. Bunun için hem iç transferde hem de dış transferde ince eleyip sık dokuyacağız ve takımımızı ileriye taşıyacak oyuncuları kadromuza katacağız’’ dedi.