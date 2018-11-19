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HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği lider Gölbaşı Belediyespor’a yenildi.

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HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği lider Gölbaşı Belediyespor’a yenildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:33
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Hak etmediler

Müsabakada rakibi karşısında iyi mücadele eden Yozgat temsilcisi, güçlü rakibi karşısında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Genç ve tecrübesiz bir ekipten oluşan Yozgat temsilcisi, lider karşısında ilk yarının başlarında başa baş bir oyun ortaya koysa da ilerleyen dakikalarda konuk ekibin üstünlüğü kabullendi ve ilk devreyi 10-18 geride tamamladı. İkinci yarıda da rakibi ile arasındaki sayı farkını kapatmaya çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine 36-25 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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