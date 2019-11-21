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Haftaya kapanıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Celal Atik Spor Salon’unda önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak olan tadilat çalışmaları nedeniyle sportif etkinliklere kapatılacak.

Haftaya kapanıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Celal Atik Spor Salon’unda önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak olan tadilat çalışmaları nedeniyle sportif etkinliklere kapatılacak.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Haftaya kapanıyor

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Celal Atik Spor Salon’unun çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde yüklenici firma tarafından başlanılacağı bildirildi.
Nisan ayının sonu yada Mayıs ayına ilk haftalarında tamamlanması planlanan Celal Atik Spor Salon’unda saha parkelerinin tamamen değiştirileceği, ayrıca salonun hem içinde hem de dış tarafında gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. 

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Haftaya Kapanıyor
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