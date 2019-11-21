Haftaya kapanıyor

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Celal Atik Spor Salon’unun çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde yüklenici firma tarafından başlanılacağı bildirildi.

Nisan ayının sonu yada Mayıs ayına ilk haftalarında tamamlanması planlanan Celal Atik Spor Salon’unda saha parkelerinin tamamen değiştirileceği, ayrıca salonun hem içinde hem de dış tarafında gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.