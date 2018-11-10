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Haftanın maçı Çekerek’te

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde haftanın en önemli müsabakalarından biri Çekerek’te oynanacak.

Haftanın maçı Çekerek’te

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde haftanın en önemli müsabakalarından biri Çekerek’te oynanacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:51
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Haftanın maçı Çekerek’te

A Grubunda ilk iki sırada yer alma mücadelesi veren Çekerek Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor karşı karşıya gelecek. Ligde 12 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada bulunan Sorgun Gençlikspor’u konuk edecek olan Çekerek Belediyespor güçlü rakibini yenerek ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Sorgun Gençlikspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek ilk iki yarışında Çekerek Belediyespor’u saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor. Pazar günü Kazankaya stadında oynanacak olan bu zorlu müsabaka saat 13.00’da başlayacak. 

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Haftanın Maçı Çekerek’te
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