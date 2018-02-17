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Haftanın en zor maçı Sorgun’da

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunun ilk yarısı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanırken, haftanın en kritik müsabakası Sorgun’da oynanacak.

Haftanın en zor maçı Sorgun’da

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunun ilk yarısı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanırken, haftanın en kritik müsabakası Sorgun’da oynanacak.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Haftanın en zor maçı Sorgun’da

Şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor ile Yemenoğlu Bozokspor, Pazar günü Sorgun’da liderlik için karşı karşıya gelecek. Galip gelen tarafın büyük avantaj sağlayacağı Yozgat derbisinde Yemenoğlu Bozokspor ligin ilk yarısını lider bitirmek isterken, Sorgun Belediyespor’da zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Aslan Yemenoğlu Bozokspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ancak güçlü rakiplerini yenerek devre arasına rahat girmek istediklerini söyledi. En yakın takipçisini ligin ilk yarısının son haftasında yenerek aradaki puan farkını 4’e çıkarma hesapları yaptıklarını dile getiren Arslan, ‘’Yarın karşı karşıya geleceğimiz güçlü rakibimiz taraftarımızın da desteği ile yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz’’ dedi.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram ise şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Sorgun Belediyespor ile yarın Sorgun’da karşı karşıya geleceklerini hatırlattı. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularından mutlak galibiyet beklediğini vurgulayan Bayram, ‘’İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakayı kazanan tarafın bizim olmamızı istiyoruz. Lider Sorgun Belediyespor’u yenmemiz durumunda liderlik koltuğunu biz alırken, ligin ilk yarısını da zirvede bitirmiş olacağız’’ diye konuştu.

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