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Haftanın derbisi Şefaatli’de

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda haftanın derbisi Şefaatli’de oynanacak.

Haftanın derbisi Şefaatli’de

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda haftanın derbisi Şefaatli’de oynanacak.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Haftanın derbisi Şefaatli’de

Haftaya lider giren İl Özel İdarespor, Sorgun Belediyespor’a ligdeki ilk puan kaybını yaşatan Şefaatlispor’a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakada galip gelen taraf şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. Deplasmanda İl Özel İdarespor Şefaatlispor’u yenmesi durumunda rakibi ile arasındaki puan farkını beşe çıkararak rakibi karşısında büyük bir avantaj yakalayacak. Müsabakayı Şefaatlispor’un kazanması durumunda İl Özel İdarespor’un bir puan önüne geçecek olan Şefaatlispor da şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden bir tanesini egale etmiş olacak. 

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