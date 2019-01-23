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Haftanın derbisi Sarıkaya’da

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda Play-Off mücadelesi veren iki takım Cumartesi günü Sarıkaya’da karşı karşıya gelecek.

Haftanın derbisi Sarıkaya’da

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda Play-Off mücadelesi veren iki takım Cumartesi günü Sarıkaya’da karşı karşıya gelecek.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Haftanın derbisi Sarıkaya’da

Ligde 22 puan ile ikinci sırada bulunan Sarıkaya Belediyespor ile 19 puan ile üçüncü sırada bulunan Tuzkayaspor, Sarıkaya’da karşı karşıya gelecek. Play-Off’ları yakından ilgilendiren müsabakada ev sahibi ekip Sarıkaya Belediyespor’u sahadan üç puan ile ayrılması durumunda büyük ölçüde Play-Off’ları garantilerken, Tuzkayaspor’un sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda iki takımında puanları eşitlenecek. Müsabakada beraberlik çıkması durumunda ise bir puan en çok Sarıkaya Belediyespor’un işine yarayacak. 

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