HAFTA SONU TEK MAÇ VAR

Diğer takımlarımız Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor ise haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı son iki haftada aldığı galibiyet serisini Mudanya Belediyespor karşısında da devam ettirmek istiyor. Yarın deplasmanda Mudanya Spor Salon’unda Mudanya Belediyespor ile saat 13.00’da karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un ise Pazar günü Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabaka rakibinin oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı ertelendi, Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise 20 Aralık tarihinde Darıca Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek.