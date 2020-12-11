Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1353
ALTIN
465.663
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.4828
EURO
9.5637

HAFTA SONU TEK MAÇ VAR

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan sadece Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

11 Aralık 2020 Cuma 00:04
HAFTA SONU TEK MAÇ VAR

Diğer takımlarımız Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor ise haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı son iki haftada aldığı galibiyet serisini Mudanya Belediyespor karşısında da devam ettirmek istiyor. Yarın deplasmanda Mudanya Spor Salon’unda Mudanya Belediyespor ile saat 13.00’da karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un ise Pazar günü Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabaka rakibinin oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı ertelendi, Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise 20 Aralık tarihinde Darıca Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
HAFTA SONU TEK MAÇ VAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Kaptan galibiyetten emin
Kaptan galibiyetten emin
Yozgat ASP puan istiyor
Yozgat ASP puan istiyor
Sorgun’a Covit-19 engeli
Sorgun’a Covit-19 engeli
Sorgun transfer sezonunu açtı
Sorgun transfer sezonunu açtı
Kızlar istanbul yolcusu
Kızlar istanbul yolcusu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim