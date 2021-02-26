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Hafta sonu tek maç var

YOZGAT’I Liglerde temsil eden takımlarımızdan sadece Sorgun Belediyespor hafta sonu müsabaka oynayacak. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda Altekmaspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2021 Cuma 00:26
Hafta sonu tek maç var

 İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka ise saat 14.00’da başlayacak. Ligde son müsabakasına çıkacak olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Sorgun Belediyespor Play-Off mücadelesi veren rakibi karşısında galip gelin kötü başladığı ligi iyi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Haftayı Mardin Fosfatspor karşısında aldığı beraberlik ile bir puanla tamamlayan misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor ise bu hafta sonu müsabaka oynamazken, 3 Mart Çarşamba günü İskenderunspor ile Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan ve ligin dibinde çakılı kalan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise önceki gün deplasmanda erteleme müsabakasında Antalya Gazispor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem tecrübesizliği hem de dar kadrosu nedeniyle bu müsabakayı kaybetti. Bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 7 Mart tarihinde deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı siyahlı ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor. 

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HAFTA SONU TEK MAÇ VAR
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