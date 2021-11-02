HAFTA SONU SEViNÇLi GEÇTi

Galatasaray ve Ziraat Bankası karşısında aldığı mağlubiyetler ile sarsılan sarı siyahlı ekip 1-0 geriye düştüğü güçlü rakibi karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak yeniden moral buldu. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Rıza Kayaalp Spor Salon’unda konuk ettiği lider Sivas Belediyespor’u 42-35 mağlup ederek zoru başardı. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada taraftarının da desteğini arkasına alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Yozgat’a namağlup lider gelen Sivas Belediyespor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koydu ve güçlü rakibine 7 sayı fark attı. Yozgat’a lider gelen Sivas Belediyespor Yozgat’ta hem ilk mağlubiyetini almış oldu hem de liderliğini kaptırdı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edene Sorgun Belediyespor ise deplasmanda Osmancık Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek ligin ilk haftasında liderlik koltuğuna kuruldu. Lige galibiyet ile başlamak isteyen sarı siyahlı ekip, Osmancık Belediyespor karşısında müsabakanın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Yeni transfer Serdar Kılıç’ın attığı iki golle yıldızlaştığı müsabakayı sarı siyahlı ekip 3-0 kazandı ve ligin ilk haftasında grupta liderlik koltuğuna kuruldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Yozgatspor’un müsabakası ise tatil edildi. Yozgatspor’un Ankara’da Ankara DSİspor ile oynaması gereken müsabaka yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle müsabaka hakemi Tola Tuna tarafından tatil edildi. Müsabaka hakkındaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulunun vereceği öğrenildi.