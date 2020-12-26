HAFTA SONU DiNLENiYORUZ

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor hafta sonunu dinlenerek geçirecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Rıza Kayaalp Spor Salon’unda bugün Araç Belediyespor ile oynayacağı müsabaka Araç Belediyespor oyuncularının Covit-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı müsabaka Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ileriki bir tarihe ertelendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelenmesinin ardından ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor ise fikstür gereği haftayı maç yapmadan bay geçirirken 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içi Haliliye Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 3-1 kazanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da hafta sonunu maç yapmadan dinlenerek geçirecek. 30 Aralık tarihinde Solhanspor ile erteleme müsabakası oynayacak olan sarı siyahlı ekip bu müsabakanın çalışmalarını Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.