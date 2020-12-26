Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192

HAFTA SONU DiNLENiYORUZ

Yozgat’ı Liglerde temsil eden takımlarımız bu hafta sonunu maç yapmadan dinlenerek geçirirken Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor müsabakaları 30 Aralık Çarşamba günü oynayacak.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:35
HAFTA SONU DiNLENiYORUZ

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor hafta sonunu dinlenerek geçirecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Rıza Kayaalp Spor Salon’unda bugün Araç Belediyespor ile oynayacağı müsabaka Araç Belediyespor oyuncularının Covit-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı müsabaka Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ileriki bir tarihe ertelendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelenmesinin ardından ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor ise fikstür gereği haftayı maç yapmadan bay geçirirken 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içi Haliliye Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 3-1 kazanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da hafta sonunu maç yapmadan dinlenerek geçirecek. 30 Aralık tarihinde Solhanspor ile erteleme müsabakası oynayacak olan sarı siyahlı ekip bu müsabakanın çalışmalarını Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
HAFTA SONU DiNLENiYORUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor Tekirdağspor’a bileniyor
Yozgatspor Tekirdağspor’a bileniyor
Sorgun Solhan’ı gözüne kestirdi
Sorgun Solhan’ı gözüne kestirdi
Kızlara hafta sonu izni
Kızlara hafta sonu izni
YOZGATSPOR’DA STATTA ÇALIŞTI
YOZGATSPOR’DA STATTA ÇALIŞTI
Yozgat ASP Çalışıyor
Yozgat ASP Çalışıyor
Sorgun’da Solhan hazırlıkları
Sorgun’da Solhan hazırlıkları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim