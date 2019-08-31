Güzel bir maç izleteceğiz

Yozgatspor Teknik Direktörü Fatih Kavlak, yarın Yozgatspor taraftarına güzel bir maç izleterek güzel bir sonuç alacaklarını belirtti. Kupa maçında eksikleri gördüklerini söyleyen Kavlak, birbiriyle çok fazla oynama şansı olmayan futbolcuların birlikte oynama şansı bulduklarını da anlattı. Lige iyi başlamak istediklerini vurgulayan Kavlak, “Lige içeride başlıyoruz. Seyircimiz de umarım bizi yalnız bırakmaz. Bugüne kadar hiç yalnız bırakmamış bir taraftarımız var zaten. Yozgat’ta futbol çok seviliyor. Güzel bir maç seyrettirip güzel bir sonuç almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.