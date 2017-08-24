Gururumuz Rıza!

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finale çıkan Rıza Kayaalp'in rakibi Estonyalı Heiki Nabi oldu. Rakibine karşı üstün bir yarış sergileyen Kayaalp, Nabi'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda ise 3. defa Dünya Şampiyonu oldu.

OLİMPİYATIN RÖVANŞINI ALDI

İkinci gün yapılan müsabakalarda geçtiğimiz aylarda yedinci Avrupa Şampiyonluğu'nu kutlayan Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, şimdi de üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu kutladı. Seri başı olarak başladığı müsabakalarda 1/8 turunda Özbekistanlı rakibini, çeyrek finalde Belaruslu rakibini, yarı finalde de Kübalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğu Kübalı güreşçi Lopez’e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonası'nda da Kübalı güreşçi Pino’yu devirerek rövanşını almış oldu. Büyük bir başarıya imza atan Rıza Kayaalp, akşam seansında Estonyalı rakibi Heiki Nabi’yi de yenerek 3. kez Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etti.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Öte yandan yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye, Grekoromen branşında takım olarak 34 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 46 puanla Rusya birinci, 36 puanla İran takımı da ikinci oldu. Ancak Rusya ve İran takımları şampiyon çıkaramazken, Türkiye iki şampiyonla Dünya'da birinci oldu. Türkiye takımı adına kupayı Grekoromen Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Rıza Kayaalp ile konuştuktan sonra Milli Takım antrenörü Salih Bora ve diğer sporcuları da kutladı.

BAKAN AŞKIN BAK’TAN RIZA KAYAALP’E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, ayrıca Milli güreşçi için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak kutladı. Rakibiyle yaptığı müsabakanın ardından Kayaalp’i arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde Milli güreşçiyi kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük seviçten dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kilodaaltın madalya kazanan Rıza Kayaalp kardeşimi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası öncesinde verdiği sözü tutarak spor hayatında elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen ve 3. kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

