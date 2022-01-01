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Guruplara hazırlanıyorlar

Okul sporları kapsamında yapılan güreş şampiyonasında kendi kilolarında birinci olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı sporcuları Çorum'da yapılacak olan grup müsabakalarına hazırlanıyor.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:05
Guruplara hazırlanıyorlar

Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen Grekoromen sitil güreş müsabakalarında şampiyon olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü güreşçileri Şubat ayı içerisinde yapılacak olan grup müsabakalarına hazırlanıyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş Antrenörü Ahmet Özdemir, Şubat ayı içerisinde Çorum’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup Müsabakalarına 7 sporcu ile hazırlandıklarını söyledi. Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında yapılan müsabakalarda kulüplerinden 7 sporcunun şampiyon olarak Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etme hakkı elde ettiklerini hatırlatan Özdemir, ‘’Grup müsabakalarında sporcularımın Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bir üst tura çıkmaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız okul sporlarında yakalanacak başarıdan ziyade gençlerimizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında görmek. Yozgat’tan yeni Rıza Kayaalp’lerin yetişmesini istiyoruz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yozgat güreş potansiyeli olan bir il. Geçmişte ve günümüzde halen Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkarmaya devam ediyor. Bizlerde genç ve yetenekli güreşçileri bünyemize kattık ve bu kardeşlerimizi şampiyonalara hazırlıyoruz’’ dedi. 
Şubat ayı içerisinde Çorum’da yapılacak olan yıldızlar grekoromen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Gurup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek sporcular ise şu şekilde, 41 kiloda Oğuz Mert Akbaba, 48 kiloda Atakan Akbaba, 52 kiloda Ömer Efe, 57 kiloda Mahmut Şahinol, 68 kiloda Hüseyin Güleç, 85 kiloda Ömrüm Çağlar Akı, Gençler B kategorisinde ise 65 kilo Recep Şahin. 

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