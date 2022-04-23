Güreşte Yozgat farkı

Afyonkarahisar'da sona eren U13 Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 62 kiloda Bünyamin Sarıaslan Türkiye 3’üncüsü 88 kiloda Ömrüm Çağlar Akı Türkiye 5’incisi oldu. Sinop'ta sona eren Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonasında da 44 kiloda Oğuz Mert Akbaba ve 68 kiloda Hüseyin Güleç İkinci olarak Kırşehir'de 27-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı Antrenörü Ahmet Özdemir, Yozgat Belediyesi sporcularının katıldıkları her turnuvada madalyalar kazanarak Yozgat’ın adını duyurduklarını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Başkan Yardımcısı Murat Tanışman’ın destekleri ile oluşturdukları takım ile birçok turnuvaya katıldıklarını hatırlatan Özdemir, ‘’Bundan sonra katılacağımız turnuvalar için de çok iyi çalışacağız. Yeni Rıza Kayaalp’leri Yozgat Belediyesi Bozokspor bünyesinde yetiştirmek istiyoruz. Bizlere destek veren her zaman yanımızda olan Başta Kulüp Başkanımız ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.