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Güreşte tutulmuyoruz

KISA adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçileri 5 madalya ile Yozgat’a döndü.

Güreşte tutulmuyoruz

KISA adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçileri 5 madalya ile Yozgat’a döndü.

14 Ocak 2020 Salı 03:55
Güreşte tutulmuyoruz

Hafta sonu Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı final müsabakalarında 4 Üçüncülük bir ikincilik 2’de 5’incilik elde eden Yozgat ekibi final müsabakalarına yükselmeye hak kazandı. Yozgat’ı temsilen katılan güreşçilerden 38 kiloda Hüseyin Durusoy ile 44 kiloda Ebutalip Polat beşinci oldu. 57 kiloda Bilal Şimşek, 62 kiloda Samet Okur, 75 kiloda Berk Yılmaz ve 100 kilo Aziz Akyüz 3’üncü olurken, 68 kiloda Batuhan Çetin ise ikinci oldu. Dereceye giren güreşçiler Rize’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. 

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Güreşte Tutulmuyoruz
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