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Güreş’te Bozok farkı

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin iki milli güreşçisi Beytullah Kayışdağ ile Murat Kalender, Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş şampiyonasında altın madalya alarak Yozgat’ın gururu oldular.

08 Mart 2022 Salı 00:29
Güreş’te Bozok farkı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında A Klasman Grekoromen Stil müsabakalarında iki dalda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, 2-6 Mart tarihlerinde yapılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş şampiyonasında Bozok Üniversitesi öğrencileri Beytullah Kayışdağ 97 kiloda grekoromende ve Murat Kalender ise 76 kiloda serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mehmet Güçlü’nün de sporculara destek olduğu yarışmaya Adıyaman Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi’nden güreşçilerin de aralarında bulunduğu yarışmacılar katıldı. Elde edilen başarıdan dolayı güreşçileri tebrik eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin almış oldukları Türkiye Şampiyonluğu derecesinin gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘’Üniversitemizin farklı alanlarda gösterdiği başarılara önemli bir yenisi daha eklenmiştir. Spor Bilimleri alanında başta Sayın Dekanımızın ve öğrencilerimizin gayretleri ile Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş şampiyonasında iki öğrencimiz Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiler. Kendilerini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin göstermiş oldukları bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin başarılarında emeği geçen Dekanımız ve onları yetiştiren hocalarına da teşekkür ediyorum.”

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